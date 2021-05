Rocket League : une superbe McLaren 570S argentée payante et un objet gratuit à dégoter cette semaine

L'actuelle Saison 3 de Rocket League est placée sous le signe du sport automobile, grâce à des collaborations avec la Formule 1 et le NASCAR. Psyonix en profite aussi pour proposer de nouvelles voitures basées de vraies bagnoles, comme avec la Lamborghini Huracán STO du mois dernier.



Dans la même lignée, c'est la sublime McLaren 570S 2021 qui est de retour dans la boutique du 27 mai au 2 juin, dans le cadre d'un pack à 2 000 Crédits avec des éléments de personnalisation argentés. Oui, de retour, car, le véhicule a déjà été proposé par le passé en DLC avec son coloris de base orange et noir. Si vous l'avez déjà dans votre garage, vous pouvez simplement acheter l'Upgrade Pack à 900 Crédits pour débloquer les skins et objets inédits. Et si vous ne voulez pas passer à la caisse, vous avez jusqu'à mercredi prochain pour vous connecter et obtenir une bordure d'avatar gratuite.

McLaren 570S Pack — 2 000 crédits

McLaren 570S (hitbox Dominus)



Bruit de moteur unique



Sticker McLaren 570S (peinture argentée)



Roue McLaren 570S



Roue McLaren 570S (peinture argentée)



Bannière de joueur McLaren I



Bannière de joueur McLaren II



Bannière de joueur McLaren III

McLaren 570S Upgrade Pack — 900 crédits

Sticker McLaren 570S (peinture argentée)



Roue McLaren 570S (peinture argentée)



Bannière de joueur McLaren III *Remarque : les objets de ce pack ne sont compatibles qu'avec la McLaren 570S. La McLaren 570S ne peut être personnalisée qu'avec certains types d'objets.

