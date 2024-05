Roquebillière SF et Fantastique 2024 : votre sortie geek du week-end au cœur des montagnes de la Vésubie (06)

Après trois ans d'absence, le Festival Roquebillière SF et Fantastique se relance ce week-end, soit les 1er et 2 juin sur la commune de Roquebillière 06). Il est organisé par l'association Galaxy Vésubie, l'entrée est gratuite et ne vise aucun objectif commercial. Le seul plaisir de ses organisateurs est que la fréquentation soit au rendez-vous et que les visiteurs repartent avec plein d'étoiles dans les yeux.

Bien loin d'avoir les moyens financiers des grosses organisations, l'association Galaxy Vésubie n'a certainement pas à rougir, car depuis sa création, elle a réussi à donner à sa convention une dimension humaine et chaleureuse impossible à trouver sur les grosses machines, tout en arrivant à proposer un contenu très qualitatif. Cette année, l'invitée vedette de Roquebillière SF et Fantastique est Chantal BAROIN, comédienne voix de Bo Katan et Erza Scarlet, entre autres. Comme ses confrères des années précédentes, elle sera très accessible que ce soit pour des dédicaces, des photos ou simplement des rencontres avec ses fans. Chaque jour, une séance de Questions/Réponses sera organisée.

Au programme du week-end, des animations, des conférences (dont une sur la XR), des séances de dédicaces, un espace MR (Spatial Ops), un défilé de cosplay, des démos de sabres laser (The Guardians de Cannes), combats médiévaux (Les compagnons de Blacas), une cabine télphonique de Dr Who, des animatons Harry potter, un Quizz géant, un karaoké et une séance de doublage sur scène et des dédicaces par Chantal BAROIN, sans oublier la traditionnelle tombola.

Sur notre stand, vous pourrez venir vous essayer à Spatial Ops, un FPS en réalité mixte grandeur nature (en déplacement libre) sur un espace d'une soixantaine de mùètres carrés. Jouable en free for all (chacun pour soi), coopération ou Team Match (par équipe), vous allez pouvoir découvrir les terribles sensations apportées par ce jeu.

Bref, à une petite heure de Nice, Roquebillière est au cœur de la vallée de la Vésubie, qui offre des décors montagneux méritant à eux seuls le détour. Roquebillière SF et Fantastique est donc un très beau prétexte pour partir seul, en couple ou en famille pour venir égayer le geek qui sommeille en vous, tout en passant un bon week-end à l'air pur.

Roquebillière SF et Fantastique ouvre ses portes le samedi 1er juin de 10h00 à 19h00, et le dimanche 2 de 10h00 à 18h00. Vous pouvez trouver toutes les informations pratiques sur la page Facebook officielle de l'évènement. Nous vous y attendons !