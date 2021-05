Rugby 22 : un nouveau jeu toujours plus réaliste annoncé, avec des versions PS5 et Xbox Series X et S

Même si l'intention de proposer un jeu de rugby est louable, Nacon et Eko Software n'ont pas encore réussi à vraiment convaincre avec Rugby 18 et Rugby 20. Ils vont néanmoins retenter l'essai avec Rugby 22, d'ores et déjà prévu pour janvier 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, et qui sera donc le premier épisode next-gen.

Le communiqué annonçant la nouvelle se contente de promettre une IA plus réaliste, une difficulté adaptable au niveau du joueur, et des visages plus crédibles grâce à l'utilisation de la photogrammétrie. Les plus grands championnats avec tous les clubs officiels seront de la partie, ainsi que les plus grandes nations du rugby telles que la France, l’Italie, l’Irlande ou le Japon. Pour la liste exhaustive, il faudra repasser.

Benoît Clerc, Directeur de l’Édition chez Nacon, réaffirme l’ambition pour cette nouvelle version : « Rugby 22 poursuit et approfondit le solide travail entamé par Eko Software sur les deux opus précédents. Nous souhaitons offrir aux fans du ballon ovale l’expérience la plus complète et la plus authentique possible, grâce à un gameplay bénéficiant de toutes les améliorations apportées suite aux retours des joueurs sur les précédents titres et à l’intégration d’un nombre de compétitions et d’équipes officielles totalement inédits dans une simulation de rugby ».

