RUMEUR sur Codename CODA : des héros mystiques personnalisables et une annonce imminente pour la collaboration entre XCOM et Marvel

Une rumeur plutôt crédible avait évoqué les futurs projets de 2K Games avant l'E3 2021, parmi lesquels un Tiny Tina's Wonderlands désormais confirmé. Il y avait dans la liste un jeu dénommé Codename CODA, qui ne serait ni plus ni moins qu'un XCOM dans l'univers des Avengers par Firaxis Games.

Les bruits de couloirs voulaient alors que des acteurs du Marvel Cinematic Universe soient présents au doublage, mais ce n'est visiblement plus ce que semble savoir Jeff Grubb de VentureBeat, toujours dans les bons coups. Selon ce que lui ont rapporté ses sources et ce qu'il a rapporté au micro d'une émission de Giant Bomb, Codename CODA ne serait finalement pas directement lié aux Avengers et devrait proposer des super-héros personnalisables, pour se concentrer sur le pendant surnaturel de l'univers Marvel. Il ne s'appuierait d'ailleurs pas sur une licence en particulier et devrait à ce titre être considéré comme une franchise inédite en collaboration avec l'éditeur de comics.

La raison pour laquelle cela pourrait toujours être [considéré] comme une nouvelle franchise, même si c'est un produit Marvel, c'est que... cela ne reprendra aucune franchise existante du [Marvel Cinematic Universe], il n'y aura même pas des personnages existants. Donc, il n'y aura pas de personnages MCU existants, mais cela devrait avoir lieu dans l'univers plus large. Le jeu va se concentrer sur les éléments surnaturels de l'univers Marvel. Je ne sais pas si cela signifie nécessairement qu'il y aura Blade, mais je pense qu'il y aura des vampires dedans, et je ne sais pas si cela implique d'autres personnages mystiques de Marvel mystique... Mais je pense que vous pourriez voir des ennemis de ce type quand vous vous battez. Je pense que le personnage que vous incarnez sera un super-héros personnalisable, ou du moins l'équipe pourrait être personnalisable, donc il y aura toujours XCOM de cette façon, mais c'est aussi pourquoi cela ne se déroulera dans aucune lignée existante de franchises. Je suppose donc qu'ils pourraient considérer cela comme une nouvelle licence.

Et si Jeff Grubb insiste autant sur le fait que Codename CODA serait une franchise originale, c'est parce que 2K Games a confirmé lors de son dernier bilan financier au début du mois qu'il présenterait une franchise inédite courant août. Tout pointe vers une révélation à la gamescom 2021, pourquoi pas lors de l'opening Night Live du 25 août. À part ça, le Marvel's Gardien de la Galaxie de Square Enix est attendu pour le 26 octobre 2021 et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 59,99 € sur Amazon.fr.



