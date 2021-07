XCOM Legends : un jeu mobile annoncé par surprise et déjà disponible dans certains pays

D'après une rumeur intéressante, Firaxis Games travaillerait actuellement sur Codename CODA, un Avengers avec les codes de XCOM. Mais ce n'est pas avec ce possible projet que la franchise fait son retour ce jour-ci. 2K Games vient de lancer un certain XCOM Legends en soft launch dans quelques pays, histoire de le faire tester par certains avant de le sortir dans le monde entier.

Face au fait accompli, l'éditeur s'est tout de même fendu d'un communiqué pour expliquer la situation chez Eurogamer.

Nous explorons et testons constamment de nouvelles expériences pour offrir à nos fans le meilleur divertissement et la meilleure valeur. Iridium Starfish a lancé XCOM Legends en soft launch dans des territoires limités, mais nous n'avons aucune autre information à partager pour le moment.

Le free-to-play est donc développé par Iridium Starfish, une jeune équipe basée en Californie. Et même si 2K ne veut pas détailler ce XCOM Legends, les premiers joueurs ont déjà partagé des vidéos de gameplay le montrant sous sa forme actuelle, tandis que le Google Play Store a carrément diffusé un long résumé des possibilités offertes par le jeu. Il s'agira donc d'un RPG au tour par tour avec des équipes de soldats personnalisables, proposant des combats tactiques sur des terrains étroits.

Libérez la Terre dans XCOM Legends, un tout nouveau RPG mobile au tour par tour ! Prenez le contrôle de XCOM, l'un des derniers groupes de résistance de la planète, et menez la charge pour reprendre la Terre aux envahisseurs extraterrestres tyranniques connus sous le nom d'ADVENT.

Vingt ans se sont écoulés depuis que la Terre s'est rendue aux envahisseurs extraterrestres. Au moment où nous avons pris conscience de la menace extraterrestre, la guerre était déjà terminée et l'humanité était perdue. Pour exterminer le dernier des combattants de la résistance, les extraterrestres ont déchaîné un mal ancien et indicible.

Nous avons à nouveau besoin de votre aide, Commandant, pour rassembler les plus grands guerriers d'XCOM, passés et présents, et reprendre la Terre. Êtes-vous prêts ?

FONCTIONNALITÉS XCOM LEGENDS

Campagne d'histoire immersive

Progressez dans le mode Campagne et affrontez des vagues d'ennemis pour percer les secrets de l'occupation.

Recrutez de nouveaux héros pour combattre dans des combats PvP contre ceux sous contrôle extraterrestre.

Progressez dans le jeu et débloquez des modes de jeu PvP compétitifs, de nouveaux défis quotidiens et découvrez des Histoires de Guerre spécifiques aux Héros.

RPG au tour par tour

Faites équipe avec 5 héros de votre caserne et menez-les dans des batailles rapides au tour par tour.

La stratégie et les tactiques sont essentielles lorsque vous rencontrez de nouvelles menaces extraterrestres de plus en plus puissantes à chaque mission.

Gérez les ressources et décidez quand et comment utiliser les capacités uniques de chaque héros pour vaincre les forces extraterrestres et mener votre équipe à la victoire.

Débloquer des héros légendaires

Améliorez vos alliés humains et extraterrestres avec différentes compétences et capacités et créez votre propre équipe de rêve.

Vous êtes le constructeur d'équipe ultime : sélectionnez des héros de différentes espèces, chacun avec ses propres forces et faiblesses qui peuvent déterminer l'issue de la bataille.

Améliorez vos héros après chaque victoire avec des mods puissants pour créer les meilleures escouades de combat pour toute rencontre ennemie.

Collectez des récompenses