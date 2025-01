RUMEUR sur Horizon : non, le MMORPG coréen de NCSoft n'a pas été annulé !

La licence Horizon de Guerrilla Games compte actuellement quatre jeux, dont deux spin-offs, à savoir Horizon Zero Dawn qui a récemment eu droit à son remaster, sa suite Horizon Forbidden West, le titre en réalité virtuelle Horizon Call of the Mountain et LEGO Horizon Adventures. Bien évidemment, cette licence phare du catalogue de Sony Interactive Entertainment va continuer à se développer au travers de plusieurs projets. Cette semaine, c'est l'un d'eux qui fait parler de lui en raison d'une supposée annulation en interne. Nous avons rassemblé ci-dessous les différentes pièces de ce puzzle pour essayer d'y voir plus clair.

Avant toute chose, un rappel s'impose. En décembre 2022, une annonce de recrutement de Guerrilla Games avait été publiée. Le studio recherchait alors du personnel pour un jeu solo (une nouvelle aventure d'Aloy), un Horizon Online et un projet en externe qui pourrait rétroactivement être ou non LEGO Horizon Adventures. Cela rejoignait le leak d'un document en octobre 2022 qui faisait déjà mention d'un projet en ligne développé par le studio d'Amsterdam. Par la suite, en janvier 2023, une illustration et une vidéo en fuite nous avaient montré à quoi pourrait ressembler ce GaaS Horizon, qui serait le prochain jeu du studio à paraître selon Jason Schreier en septembre dernier. Mais ce n'est pas lui qui nous intéresse à présent.

En parallèle, une rumeur de novembre 2022 rapportée par Seo Jeong-geun évoquait un MMORPG Horizon développé par NCSoft, une société coréenne connue pour les Guild Wars et Throne and Liberty, entre autres. Forcément, à l'époque, nous avions aussi affublé ce titre du nom « Horizon Online », sauf qu'il s'agit d'un projet tout à fait différent. Les offres d'emploi de l'époque le concernant étaient effectuées sous le nom de Project H et c'est bien ainsi qu'il était nommé dans l'article coréen en question. Ce même journaliste désignait en septembre 2023 ce jeu en l'appelant Skyline dans une autre de ses publications, qui se traduit littéralement par Horizon en français, sur lequel environ 140 employés étaient affectés. Puis, en novembre 2023, nous apprenions officiellement la signature d'un partenariat stratégique entre Sony Interactive Entertainment et NCSoft.

Sur LinkedIn, le profil de Shin Seung-Hoon (신승훈), travaillant chez NCSoft, avait partagé le post de Seokran Hong, chargée du recrutement sur le projet, qui était bien qualifié de MMORPG, recherchant notamment des développeurs pour du contenu sur PC et mobiles. Il avait également mis en avant une offre pour un artiste 3D, un visuel montrant un logo stylisé de Skyline à l'appui, dont l'écriture reprenait la police d'écriture des jeux de Guerrilla Games. Il n'en reste plus qu'une archive web sans l'image (globalement la même que nous avons utilisée plus haut), mais le tweet de Kurakasis qui avait réuni des informations à l'époque peut attester de cela, comme le fait que l'Unreal Engine 5 serait utilisé. En revanche, nul ne sait si le développement concerne ou non les consoles, contrairement à Horizon Online. Par ailleurs, le character artist Jaeuk Lee affichait alors avoir travaillé sur Project H (SkyLine) de 2021 à 2023. Il a depuis retiré quelques détails, mais l'essentiel est toujours là.

C'est donc ce MMO qui a fait l'objet d'une rumeur d'annulation. Les médias ont en effet tous repris les informations compilées sur ResetEra, provenant à nouveau de Seo Jeong-geun sur MTN News. Il y rapporte que des projets répondant aux noms de code Pantera, H et J ont vu leur développement être interrompu et ce en fin d'année dernière. À aucun moment il n'est fait référence à Skyline, Horizon ni même au terme MMORPG, mais cela n'a pas empêché tout le monde de sauter à pieds joints en associant ce « H » à la licence de Guerrilla. Pourtant, il indique bien ne pas savoir de quel genre de jeu il s'agit ni la taille de l'équipe, juste qu'elle était composée principalement d'employés de NTREEV, une filiale de NCSoft ayant fermée ses portes en février 2024. Petite parenthèse pour dire que le développeur coréen va mal et son fondateur Kim Taek-jin a clairement laisser entendre via ses vœux de bonne année que s'il n'y a pas un retournement de situation en 2025, alors cela pourrait être la fin.

Alors que de récentes annonces d'annulations de productions live service chez Bend Studio et Bluepoint Games ont fait le buzz, avoir un autre jeu non solo annulé du côté de Sony Interactive Entertainment (même indirectement) ferait plaisir à plus d'un joueur et l'information s'est donc vite retrouvée un peu partout. Sauf qu'à priori il n'en est donc rien. Sur le réseau coréen Ruliweb, un internaute a partagé une capture d'écran d'un échange par mail qu'il aurait eu avec le journaliste Seo Jeong-geun, lui demandant tout simplement ce qu'il en était. La traduction de sa réponse indique que le « H » mentionné n'a aucun lien avec Horizon et donc le précédent Project H. Nous l'avons contacté afin de nous assurer de la véracité de ce propos et espérons obtenir une réponse. Enfin, une offre d'emploi pour un animateur expérimenté est toujours disponible sur le site de NCSoft et le projet en question est un MMORPG dans un univers post-apocalyptique ayant comme thématique la chasse et la survie, se destinant aux PC et mobiles. Il coche toutes les cases de Project Skyline, ce qui tend à prouver que son développement se poursuit.

Quoi qu'il en soit, avec des jeux comme LIGHT OF MOTIRAM annoncé en fin d'année dernière, qui partage de nombreuses similitudes avec la licence Horizon et disposera d'une composante multijoueur, les amateurs de ce genre d'expérience devraient dans tous les cas avoir de quoi faire à l'avenir.

