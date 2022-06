RUMEUR sur le PlayStation Plus : les jeux offerts en juillet 2022 évidemment en fuite

Les nouvelles formules du PlayStation Plus ont désormais été lancées dans tous les territoires prévus, mais cela ne change en rien le fait que les abonnés vont toujours bénéficier de plusieurs jeux offerts chaque mois, qu'ils soient membres Essential, Extra ou Premium. C'est la semaine prochaine que Sony Interactive Entertainment doit officiellement communiquer sur les productions qui succéderont au programme de juin, mais comme toujours, des fuites ont fait leur apparition sur la Toile, et assez tôt cette fois.

Pour ne pas changer, c'est billbil-kun qui a partagé la liste des trois jeux qui devraient donc être rendus disponibles aux abonnés le mois prochain, autant dire qu'il y a de très fortes chances que cela soit avéré. Nous pourrons à priori profiter du jeu d'horreur de Supermassive Games The Dark Pictures: Man of Medan, de Crash Bandicoot 4: It's About Time pour les amateurs de plateforme et d'Arcadegeddon, un jeu multijoueur asymétrique développé par IllFonic qui avait été dévoilé lors d'un State of Play en juillet dernier et mis à disposition dans la foulée en accès anticipé. Faut-il y voir l'annonce imminente de sa sortie en version 1.0, pourquoi pas lors d'une nouvelle présentation ?

Autre fait intéressant, les membres Extra et Premium ont déjà droit à The Dark Pictures: Man of Medan au sein de leur catalogue, et pourront profiter de Stray à sa sortie en juillet, un bon échange de procédés pour le coup.

