RUMEUR sur la PS5 : des photos de l'intérieur de la coque blanche en fuite, avec un mystérieux système d'attache

Sony Interactive Entertainment garde encore secrets le prix de vente et la date de sortie de sa PlayStation 5. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit totalement mutique sur les conditions de fabrication et d'assemblage des consoles de série, qui ont visiblement commencé depuis quelques semaines. Une possible première image de la PS5 sortie d'usine était d'ailleurs apparue sur la Toile.

Cette semaine, rebelote, alors que des clichés nous montrent potentiellement une partie de la coque de la machine dans les entreprises qui la fabriquent. Ils sont apparus sur le forum japonais A9VG, sans que leur origine soit vraiment expliquée. Ils dévoilent une coque blanche assez épaisse, ornée d'un logo PlayStation très voyant à l'intérieur, et surtout de nombreuses accroches qui lui permettrait d'être facilement attachée au tronc central.

Si les clichés sont effectivement issus de la chaîne de production, certains imaginent déjà que ces accroches permettraient de retirer facilement les panneaux blancs pour les remplacer par d'autres de couleurs différentes, pour changer l'apparence de notre PS5 à moindre coût. Une nouvelle stratégie de SIE pour vendre des produits ? Affaire à suivre...