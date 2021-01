Rust passe entre les mains de l'ESRB, bientôt la sortie sur consoles ?

Il y a quelques années, les jeux de survie cartonnaient sur PC, une époque un peu oubliée, mais Rust tient quand même le cap et fait régulièrement parler de lui. Heureusement d'ailleurs, car une version pour consoles de salon avait été annoncée lors du X019, elle devait débarquer l'année dernière, mais se fait toujours attendre.

Dans un message publié le mois dernier, l'éditeur Double Eleven rassurait les fans, Rust est toujours attendu sur PlayStation 4 et Xbox One, mais l'année 2020 a été compliquée et le développement du portage a pris du retard. Cependant, les choses semblent s'accélérer, car Rust est passé entre les mains de l'ESRB, l'organisme de classification des jeux vidéo en Amérique du Nord, qui lui a attribué sans surprise un M for Mature, pour les titres déconseillés aux moins de 17 ans.

Rust: Console Edition, comme il est appelé ici, ne devrait plus trop tarder, il est attendu sur PS4 et Xbox One, mais devrait en toute logique être compatible avec les PlayStation 5 et Xbox Series X et S dès son lancement. Croisons désormais les doigts pour qu'un patch dédié aux nouvelles consoles de salon soit de la partie. Vous pouvez acheter une carte PSN sur Amazon.