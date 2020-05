Saints Row: The Third Remastered, « l'un des meilleurs remasters » d'après Digital Foundry

Aujourd'hui est sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One Saints Row: The Third Remastered, une version modernisée du jeu d'action de Volition. Le titre original date de 2011, autant dire qu'il y avait du boulot pour le rendre visuellement agréable sur les plateformes modernes, car le portage sur Switch accusait déjà son âge. Et visiblement, le défi a été relevé haut la main.

Comme a son habitude, Digital Foundry a analysé et décortiqué les performances de Saints Row: The Third Remastered, et l'équipe va jusqu'à affirmer que c'est, selon elle, « l'un des meilleurs remasters » qu'elle a pu voir. Le titre corrige les soucis de performances de l'opus original tout en proposant des graphismes remis au goût du jour, seule la maniabilité inhérente au jeu en lui-même reste encore un peu perfectible.

Digital Foundry a donc tout logiquement opposé les PlayStation 4 Pro et Xbox One X, et c'est la console de Microsoft qui s'en sort le mieux avec un framerate stable à 60 fps pendant les phases calmes à pied, mais qui chute un poil lors de moments nerveux, tandis que sur PS4 Pro, eh bien, le framerate a du mal à rester en place et à dépasser les 50 fps. Au contraire, en opposant les PS4 et Xbox One S classiques, c'est la machine de Sony qui propose le framerate le plus élevé et le plus stable. Dans tous les cas, Saints Row: The Third Remastered est jugé comme un excellent portage, cela serait dommage de s'en priver, le titre est vendu moins de 40 € sur Amazon.fr.