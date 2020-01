Samsung dévoile les Odyssey G9 et G7, des moniteurs incurvés pour gamers

Samsung vient de dévoiler aujourd'hui Odyssey, une nouvelle gamme d'écrans pour les joueurs. Deux modèles incurvés ouvrent le bal, les G9 et G7, déjà récompensés aux CES Innovations Awards et proposant un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une compatibilité avec les technologies G-Sync de NVIDIA et FreeSync 2 d'AMD.

Voici comment Samsung présente ses moniteurs Odyssey G7 et G9 :

G9 : l'arme ultime au service des gamers

Le moniteur G9 est doté d'un écran de 49" incurvé 1000R, une courbure améliorée par rapport aux 1800R de son prédécesseur. Elle se rapproche ainsi davantage du champ de vision naturel de l'être humain pour améliorer le confort visuel et l'immersion. Par ailleurs, le taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz et le temps de réponse de 1 ms (G2G) permettent de réduire le lag et assurent des transitions d'images parfaitement fluides.

La compatibilité avec les technologies G-Sync de NVIDIA et AMD FreeSync 2 d'AMD permet la synchronisation du moniteur avec la carte graphique, ce qui élimine les saccades et déchirements d'images. Grâce à ces deux fonctionnalités, plus besoin de choisir un moniteur en fonction de la marque de sa carte graphique : l'expérience de jeu est dynamique et exceptionnellement fluide, le tout en full HD.

Le G9 se distingue par son design qui allie une remarquable coque blanche et un système d'éclairage futuriste à l'arrière du moniteur, qui peut diffuser une lumière fixe ou faire varier les couleurs. Il constituera l'élément-clé d'un setup gaming du plus bel effet.

Le dernier-né des moniteurs gaming incurvés de Samsung dispose d'une résolution Dual WQHD (5120 x 1440), de la certification DisplayHDR 1000 accordée par la VESA (Video Electronics Standards Association), et d'une luminosité maximale de 1 000 cd/m² pour des images d'une netteté incomparable. Le G9 embarque également la technologie Quantum Dot, présente dans les téléviseurs QLED de Samsung et qui restitue 95 % de l'espace colorimétrique. Cette technologie offre une palette très large de couleurs intenses et éclatantes pour des contenus naturels au niveau de détail saisissant.

Le G9 dispose d'un port HDMI 2.0 et de deux ports DisplayPort 1.4. Il propose également la charge rapide via un port USB 3.0 et une sortie audio pour raccorder le casque directement au moniteur. Enfin, il peut être monté sur pied ou fixé à un support mural.

G7 : la performance sans compromis

À l'instar du G9, le G7 propose une expérience de gaming immersive grâce à son écran incurvé 1000R, qui affiche un taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms (G2G). Également compatible avec les technologies G-sync de NVIDIA et AMD FreeSync 2, l'écran WQHD (2560x1440) du G7 est certifié VESA DisplayHDR 600.

Disponible en 27" et 32", les deux modèles G7 sont équipés de dalles incurvées VA (Vertical Alignment). La version 32" propose une configuration inédite, avec un écran QHD 16:9 au taux de rafraîchissement de 240 Hz et au temps de réponse de 1ms.

Tout comme le G9, le G7 embarque un port HDMI 2.0, deux ports DisplayPort 1.4, il propose la charge rapide via un port USB 3.0 et une sortie audio pour raccorder le casque directement au moniteur.