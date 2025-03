Une date de sortie pour le Samsung Odyssey 3D, l'écran gaming 3D sans lunettes !

Alors que la 3D sans lunettes semblait appartenir au passé, Samsung tente de lui redonner une place sur le marché avec son Odyssey 3D (G90XF). Ce moniteur 27 pouces intègre une technologie avancée permettant un affichage en relief sans accessoire dédié.

Présenté à la Gamescom 2023 et au CES 2024, l’Odyssey 3D sera disponible à partir du 31 mars, bien que son prix n’ait pas encore été communiqué.

Pour parvenir à un affichage 3D sans lunettes, Samsung s’appuie sur un suivi oculaire combiné à un composant optique lenticulaire conçu en interne. Ce système ajuste dynamiquement l’affichage en fonction du regard de l’utilisateur, projetant une image distincte pour chaque œil afin de recréer une impression de profondeur optimisée.

Cet affichage 3D stéréoscopique sera toutefois réservé aux jeux compatibles avec Reality Hub, l’application développée par Samsung. Pour l’instant, seuls The First Berserker : Khazan, un soul-like du studio Nexon, et la prochaine extension de Lies of P., éditée par Neowiz Games, sont annoncés comme compatibles.

Si la 3D sans lunettes a déjà été explorée par plusieurs acteurs comme la société française Alioscopy ou Lenovo, elle n’a jamais réellement trouvé son public. Même les fabricants de téléviseurs ont progressivement abandonné cette technologie dès 2016. Sony continue néanmoins de l’exploiter depuis 2020 sur des écrans destinés aux professionnels. Reste à voir si Samsung parviendra à convaincre les joueurs et les studios de développement de relancer cette approche.

En dehors de son affichage en relief, le G90XF est un moniteur 4K (3 840 x 2 160 pixels) IPS de 27 pouces au format 16:9, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz. Il prend en charge Freesync Premium, propose une connectique DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1, ainsi qu’un hub USB 3.1 Gen1 (sans USB-C). Deux haut-parleurs 5W sont également intégrés. Bien que Samsung évoque une compatibilité NVIDIA G-Sync, cette information ne figure pas encore sur la fiche technique officielle.

