Samurai Shodown : Baiken, l'ultime personnage du Season Pass 3, dévoilée et datée dans un trailer en fuite !

En début d'année, SNK a dévoilé une partie de ses intentions avec le Season Pass 3 de Samurai Shodown, qui a depuis vu l'arrivée de Cham Cham, Hibiki Takane et Shiro Tokisada Amakusa. Du quatrième et dernier personnage inclus dans le lot, nous savions simplement qu'il proviendrait de la licence Guilty Gear d'Arc System Works, sans plus de précision. Sa révélation n'est désormais plus qu'une question d'heures et son identité ne fait plus vraiment de doute non plus.

En effet, SNK a diffusé cette nuit un teaser avec un simple visuel ombré comme il aime déjà tant le faire avec The King of Fighters XV, annonçant que la bande-annonce de ce personnage invité sera diffusée demain, mardi donc en France. Et comme vous pouvez le constater, l'aperçu laisse penser qu'il s'agit de Baiken. Après tout, quoi de plus logique que la venue de cette samouraï du futur pour faire plaisir aux fans, surtout qu'elle est absente de Guilty Gear: Strive.

En attendant d'avoir la confirmation, sachez que Samurai Shodown est actuellement vendu 19,99 € sur Amazon dans sa version PS4.

Mise à jour : la vidéo a fuité avant l'heure et confirme évidemment que Baiken va rejoindre le roster de Samurai Shodown ce jeudi 19 août ! Il ne reste désormais plus qu'à attendre une réaction de SNK.