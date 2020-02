Seagate présente deux nouveaux SSD pour gamers

Seagate vient de présenter en détail deux nouveaux SSD pour gamers, les FireCuda Gaming SSD et BarraCuda Fast SSD.

Le FireCuda Gaming SSD est donc l'évolution du NVMe 510 SSD avec une interface SUB SuperSpeed 20 Gbits/s (USB 3.2 Gen 2x2), avec une vitesse de lecture pouvant atteindre les 2 000 Mo/s. Le disque est disponible en 500 Go, 1 To ou 2 To et dispose d'un boîtier en LED RVB personnalisable grâce au logiciel Toolkit, afin de synchroniser l'éclairage avec le FireCuda Gaming Dock.

Concernant le BarraCuda Fast SSD, il est lui aussi disponible en 500 Go, 1 To ou 2 To, et il s'adresse surtout aux joueurs nomades avec une connexion SATA externe et une vitesse de lecture/écriture de 540 Mo/s. Nous retrouvons également une LED verte, un port USB 3.1 Type-C Gen 2, et il est compatible PC et Mac en exFat.

Le FireCuda Gaming SSD arrivera dans le courant du mois de mars, aux prix de 239,99 €, 299,99 € ou 539,99 € selon l'espace de stockage choisi, tandis que le BarraCuda Fast SSD sera disponible dans le courant du mois de février, les prix étant ici de 104,99 €, 159,99 € ou 339,99 € en fonction de la taille.