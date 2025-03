Secret Mode : un gros changement pour le label d'édition de Sumo

Sumo Group est surtout connu pour son studio de développement Sumo Digital (LittleBigPlanet 3, Team Sonic Racing, Sackboy: A Big Adventure), propriétaire de The Chinese Room (Amnesia: A Machine for Pigs). Mais le groupe possède également Auroch Digital (Warhammer 40,000: Boltgun) et le label d'édition Secret Mode. Malheureusement, tout ce beau monde n'échappe pas à la crise, Sumo Digital a revu ses ambitions à la baisse et le groupe a décidé de se séparer d'un studio.

Dans un bref communiqué, Sumo Group annonce qu'il a vendu Secret Mode à Emona Capital, un fonds d'investissement qui possède déjà Amber Studio et Relic Entertainment. Emona Capital se paye ainsi son premier éditeur, Secret Mode opérera en toute indépendance, Ed Blincoe et James Schall resteront à la direction. Avec cette vente, Sumo Group se libère sans doute d'un poids financier tout en évitant les licenciements. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé par les studios.

Ces dernières années, Secret Mode a édité Still Wakes the Deep, DeathSprint 66 ou encore A Little to the Left. Il avait également annoncé Mars Horizon 2: The Search for Life et Empyreal, qui ne sont pas encore sortis.