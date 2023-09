SEGA : un gros jeu prévu pour 2023 et d'autres projets secrets annulés !

Y a-t-il un début de crise chez SEGA ? Même si l'éditeur n'a plus l'allure qu'il avait dans les années 90, il traverse les âges avec des productions de qualité et de popularité diverses et variées, avec toujours un Sonic de temps en temps pour garder le rythme. Alors que Sonic Superstars paraitra tranquillement le mois prochain (et est disponible en précommande à 44,99 € sur Amazon.fr), une autre grosse production prévue pour 2023 va connaître un destin plus funeste.

Lors de son dernier bilan financier, SEGA a en effet annoncé de manière laconique qu'il allait arrêter le développement de HYENAS, le looter shooter multijoueur de Creative Assembly pourtant passé par une bêta ouverte il y a quelques jours. D'autres projets non dévoilés ont aussi été annulés en Europe, en raison de la baisse de rentabilité des productions faites depuis le continent. Et en toute logique, il faut déjà craindre pour les employés des studios locaux et particulièrement Creative Assembly, alors que des réductions de dépense en Europe sont annoncées...

En réponse à la baisse de rentabilité de la région européenne, nous avons revu le portefeuille de titres de chaque base de développement en Europe et l’action qui en résultera sera d’annuler « HYENAS » et certains titres non annoncés en cours de développement. En conséquence, nous mettrons en œuvre une dépréciation des travaux en cours pour les titres en cours de développement. Nous mettrons en œuvre une réduction de diverses dépenses fixes dans plusieurs sociétés du groupe dans la région concernée, centrée sur Creative Assembly Ltd. Nous prévoyons engager des dépenses ponctuelles liées à la réduction des dépenses fixes. Nous continuerons à envisager des mesures pour améliorer la rentabilité des bases européennes au-delà de ce qui précède. Nous annoncerons les détails spécifiques et l’impact de ceux-ci dès que nous aurons pris une décision.

Si les décisions d'annuler des projets ne sont pas rares, nous pouvons nous étonner que ce soit le cas pour HYENAS, le jeu était dans la dernière ligne droite avant sa sortie : il faut peut-être croire que ses qualités ou l'attente du public n'étaient pas à la hauteur de ses ambitions. Espérons que SEGA Sammy et ses employés ne patissent pas trop de cette perte de vitesse dans les prochains mois, eux qui prévoient des pertes d’environ 14,3 milliards de yens pour l’exercice clos le 31 mars 2024.