Shadow Warrior 3 : les configurations minimale et recommandée dévoilées

C'est au tout début du mois prochain que sortira Shadow Warrior 3, nouveau jeu de tir à la première personne explosif et sanglant développé par Flying Wild Hog et édité par Devolver Digital. Le titre sortira sur consoles de salon, mais également sur ordinateurs, et les studios dévoilent les configurations requises.

Il faudra évidemment un PC de gamer pour faire tourner Shadow Warrior 3, mais heureusement, les machines datant de quelques années feront l'affaire, jugez plutôt :

Configuration minimale Configuration requise Système d'exploitation Windows 7 Windows 10 Processeur AMD Phenom II X4 965

ou

Intel Core i5-3470 AMD Ryzen 7 2700

ou

Intel Core i7-6950X Mémoire vive 8 Go Carte graphique AMD Radeon R7 260X

ou

NVIDIA GTX 760 AMD Radeon RX 5700

ou

NVIDIA GeForce GTX 1080 Disque dur 31 Go d'espace libre Notes Configuration pour une expérience en 1080p à 30 fps avec les réglages Bas. Configuration pour une expérience en 1080p à 60 fps avec les réglages Haut.

La date de sortie de Shadow Warrior 3 est fixée au 1er mars 2022, vous pouvez le précommander à 44,99 € chez Gamesplanet.