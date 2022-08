Sifu : des modificateurs de gameplay et du scoring en approche via la prochaine mise à jour gratuite

Malgré son gameplay très exigeant, le jeu d'action Sifu a connu un beau succès à sa sortie au début de l'année, encourageant Sloclap à le soutenir avec des mises à jour gratuites. 4 sont prévues d'ici l'hiver prochain et, après une première ajoutant options de difficulté, mode entraînement et tenues alternatives, place au second patch estival.

Il sera disponible ce 31 août 2022 et amènera notamment des modificateurs de gameplay et un système de scoring. Nous serons ainsi invités à activer ou désactiver des options pour annuler notre garde, nous empêcher de ramasser des armes, rendre nos armes incassables, renforcer nos adversaires, réduire la santé de notre personnage jusqu'à un point de vie ou supprimer le vieillissement. Ces avantages ou contraintes se ressentiront dans notre score, qui dépendra globalement de la variété et l'efficacité de nos coups, ou du nombre de dégâts reçus.

Tous les joueurs pourront sinon revêtir l'élégant trench-coat Master Hand, tandis que les détenteurs de l'édition Deluxe débloqueront eux la combinaison tactique Armure Enforcer. Un bien beau programme, avant l'arrivée d'autres costumes et modificateurs, d'un éditeur de replay et d'un mode Arènes dans les mois prochains. Pour les amateurs d'exemplaires physiques, Sifu: Vengeance Edition est disponible à partir de 33,99 € sur Amazon.fr.

