Silent Hill 2 Remake : date de sortie, James rajeuni et découverte d'Angela, les fans rassurés ?

Konami n'a même pas attendu la Transmission de cette nuit pour nous reparler de Silent Hill 2. Le remake du survival-horror psychologique culte a fait une apparition dès le PlayStation State of Play, les fans attendaient avec impatience de découvrir une nouvelle bande-annonce, la dernière vidéo dédiée aux combats en a refroidi plus d'un...

Même Bloober Team, en charge du développement, n'aimait pas la bande-annonce, mais cette fois, les joueurs ont un peu de quoi être rassurés. La vidéo s'ouvre sur une musique d'Akira Yamaoka et nous introduit le personnage d'Angela Orosco, elle aussi perdue dans cette ville brumeuse, avec du gameplay toujours aussi nerveux et sombre. Mais surtout, nous découvrons que James Sunderland a changé de visage, apparaissant désormais bien plus jeune que dans la première vidéo du remake, plus proche du modèle original sur PS2 donc. Angela fait quant à elle enfin son âge (19 ans), voire presque plus jeune. De quoi contenter les fans ?

Nous devrions avoir d'autres informations plus tard dans la nuit, mais la date de sortie de Silent Hill 2 Remake est fixée au 8 octobre 2024 sur PC et PlayStation 5, vous pouvez déjà le précommander contre 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.