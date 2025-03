Silent Hill f interdit en Australie ? Pas vraiment

Ces derniers jours, Silent Hill f a beaucoup fait parler de lui. Le prochain jeu de la franchise de Konami a eu droit à sa propre Transmission, dévoilant son gameplay et son univers, évidemment brumeux et horrifique. Depuis, le titre est passé entre les mains de l'ESRB où il a écopé d'un logique Mature 17+. L'organisme de classification australien (ACB) aurait quant à lui carrément refusé d'attribuer une note à Silent Hill f, bloquant sa sortie dans le pays.

Du moins, c'est la rumeur qui s'est propagée ce week-end, mais la réalité est un poil plus compliquée. Oui, l'Australie est connu pour avoir interdit des jeux particulièrement violents sur son territoire, même après l'apparition du label R18+ en 2013. À son époque, Silent Hill: Homecoming avait été interdit en Australie, Konami avait finalement proposé une version censurée d'une scène de torture pour permettre une sortie dans le pays, avec le label MA15+.

Mais Silent Hill f aurait reçu la mention RC, sans classification pour une sortie en Australie. Comme l'explique IGN, il s'agit en fait d'une note attribuée par l'IARC, un organisme international qui octroie automatiquement des classifications selon un questionnaire en ligne, afin de faciliter le travail des organismes locaux.

Cependant, il faut souligner que le questionnaire de l'IARC est connu pour être très sévère, plusieurs jeux ont d'abord été automatiquement interdits en Australie, mais ils ont finalement été acceptés après le passage de membres de l'ACB. Ce fut le cas pour Kingdom Come: Deliverance et We Happy Few par exemple, il semble évident que Silent Hill f va être étudié par de vrais humains. Officiellement, le jeu n'a donc pas été refusé par l'organisme de classification australien, mais simplement par un outil automatique.

Pour autant, ce n'est pas gagné pour une sortie en Australie. Comme évoqué plus haut, Silent Hill f a déjà été analysé par l'ESRB et l'organisme nord-américain évoque des scènes particulièrement horribles, comme « l'empalage du personnage au cou et/ou le dépeçage du visage » lors d'une mort, « un personnage brûlé vif dans une cage ; une femme marquée au fer rouge ; des entrailles et des tendons exposés sur des plateaux lors d'une célébration/cérémonie fantastique ; un personnage se sciant le bras ; un personnage découpant des parties du visage d'un autre personnage lors d'un rituel ». Ha, et il y a aussi un concept art montrant un mannequin avec des fesses et les seins visibles. Sur Steam, Konami a indiqué que « ce jeu contient des représentations de discrimination sexuelle, de maltraitance sur enfants, de harcèlement, d'hallucinations induites par la drogue, de torture et d'images de violence explicites », autant dire que Silent Hill f devrait écoper au moins d'un R18+ en Australie, mais une interdiction lui pend quand même au nez.

Silent Hill f est attendu en 2025, sans date de sortie précise, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà précommander le survival-horror contre 79,99 € sur Amazon et Fnac.