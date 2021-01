Sky: Children of the Light, la nouvelle saison dévoilée dans un trailer et une période de sortie sur Switch annoncée

Sorti en 2019 sur iOS puis en avril 2020 sur Android, Sky: Children of the Light débarque bientôt sur la console hybride de Nintendo. Développé par les papas de Journey, Thatgamecompany, vous incarnez les Enfants de la Lumière qui devront découvrir les mystères des différents royaumes, en plus d'échanger avec les joueurs afin de faire évoluer vos amitiés.

Sky: Children of the Light est donc attendu pour le printemps 2021 sur Nintendo Switch. Concernant la nouvelle Saison des Rêves, elle est disponible dès maintenant sur iOS et Android pour tous ceux ayant acheté le Season Pass Adventure, ce dernier coûtant 9,99 $. Cette saison vous plonge dans la Vallée du Triomphe et une nouvelle histoire ainsi que des emotes, de nouvelles capes et bien plus encore vous y attendent. Si vous souhaitez incarner un Enfant de la Lumière et sauver des royaumes en compagnie de plein d’autres joueurs, Sky: Children of the Light saura vous occuper pendant longtemps.

Découvrez une aventure sociale révolutionnaire qui réchauffera vos cœurs, conçue par les créateurs récompensés qui vous ont apporté Journey (Jeu de l'année 2013) et le très acclamé Flower. Bienvenue dans le monde enchanteur de Sky, un royaume magnifiquement animé qui n'attend que d'être exploré par vous et vos proches. Dans Sky, nous prenons la forme des Enfants de la Lumière, répandant l'espoir à travers ce royaume désolé pour renvoyer les étoiles tombées vers leurs constellations. Dans Sky: Children of the Light, vous pouvez… Planer et explorer 7 royaumes oniriques pour découvrir leur mystère.

Rencontrer et interagir avec des joueurs partageant les mêmes idées dans le monde entier.

Vous pouvez vous exprimer en toute liberté grâce à une sélection variée de personnalisations.

Faire équipe avec d'autres joueurs pour vous aventurer dans les royaumes sombres, sauver les esprits et découvrir d'anciens trésors.

Partager votre lumière pour montrer votre reconnaissance et faire grandir vos amitiés.

Découvrir une expérience musicale unique et créer des harmonies ensemble.

Rejoindre un monde en pleine expansion avec de nouvelles attractions à venir, avec notamment des évènements saisonniers et une expansion des royaumes.

