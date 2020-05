Sledgehammer Games : les développeurs recrutent pour travailler sur plusieurs projets

Avec Infinity Ward et Treyarch, Sledgehammer Games est le troisième studio à diriger le développement des nouveaux Call of Duty. Call of Duty: Advanced Warfare et Call of Duty: WWII ont ainsi été créés sous la baguette du studio californien, avec toujours trois ans de développement pour prendre le temps de faire les choses bien. Après six ans dans cette configuration, la rumeur veut que les choses changent : le Call of Duty de 2020 devrait être signé Treyarch.



Ce revirement de stratégie serait dû au départ des cofondateurs Michael Condrey et Glen Schofield (partis diriger les nouvelles équipes de 31st Union et Striking Distance) qui aurait chamboulé la tête de la société. Le nouveau directeur Andy Wilson, ancien vice-président de Hangar 13, est cependant très confiant pour l'avenir de l'entreprise. Plus de 200 employés sont déjà répartis entre Foster City et l'antenne à Melbourne, et il prévoit d'embaucher 100 personnes supplémentaires durant l'année qui vient, comme il l'a confié à VentureBeat.



Sledgehammer Games entre dans une période de croissance dans ses deux principaux studios : Foster City en Californie et Melbourne en Australie. Nous sommes maintenant un studio multi-projet et nous recherchons un nombre important de nouveaux membres pour nous rejoindre. Nous examinons toutes les disciplines et divers niveaux d'ancienneté. C'est une période assez excitante pour notre studio.

L'autre information intéressante, c'est donc que Sledgehammer Games travaille sur plusieurs projets à la fois. Après avoir aidé au développement de Call of Duty: Modern Warfare, tout porte à croire que l'équipe ne va pas se contenter longtemps de jouer les seconds couteaux, et va bientôt proposer son propre jeu en tant que créateur principal. Reste désormais à savoir s'il restera lié à la saga Call of Duty, ou si Activision va l'amener à travailler sur d'autres franchises.