snakebyte dévoile de nouvelles manettes officielles Xbox avec des capteurs à effet Hall

Le constructeur snakebyte vient de dévoiler tout récemment de nouvelles manettes sous licence officielle Xbox, avec la volonté ferme de mettre fin au problème de distorsion, plus connu chez les joueurs comme le drift. Si vous êtes totalement étranger à ce problème, tant mieux, il s'agit d'un joystick qui envoie l'information d'un mouvement alors qu'il ne bouge physiquement pas.

snakebyte a donc équipé ses nouvelles manettes Gamepad Pro X, Base X et RGB X de la technologie de capteurs à effet Hall, pour une meilleure précision et une longévité accrue. Le constructeur explique que cette technologie est meilleure que celle des manettes à potentiomètre classique, idéal pour les parties en compétition. snakebyte détaille :

L'utilisation de capteurs à effet Hall de la nouvelle gamme snakebyte Xbox Licensed Gamepad vise à supprimer le problème courant de la distorsion du stick, qui peut souvent s'avérer être le facteur déterminant dans les jeux en combat rapproché. La distorsion des sticks analogiques conventionnels est causée par des potentiomètres sujets à l'usure et à des frottements mécaniques. En revanche, les capteurs à effet Hall fonctionnent sans contact, offrant ainsi de meilleures performances, une plus grande précision et une durée de vie plus longue. Les capteurs à effet Hall sont intégrés à la fois dans les sticks analogiques et dans les gâchettes de la nouvelle gamme de manettes snakebyte Xbox Licensed.

De plus, les manettes snakebyte Xbox Licensed sont non seulement technologiquement innovantes, mais aussi esthétiquement attrayantes, car elles sont conçues ergonomiquement pour répondre aux besoins et aux goûts de tous les types de joueurs. Avec une grande variété de couleurs et de designs disponibles, les joueurs sont sûrs de trouver une manette qui correspond à leur style.