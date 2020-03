Snakeybus : une date de sortie sur consoles

Lancé pour la première fois sur PC via Steam en mai 2019, le titre de Stovetop Studios a enfin droit à une date de sortie pour nos belles consoles, et c’est pour bientôt ! Snakeybus est un jeu de conduite complètement déjanté, qui est en réalité une vague fusion entre Crazy Taxi et Snake. L’objectif principal est tout simplement de faire le meilleur score en conduisant, mais ce ne sera pas si simple... À mesure que nous déposons les passagers à bon port, le nombre de wagons de notre bus s'allonge de façon extravagante.

Dans Snakeybus, nous serons invités à parcourir 11 cartes différentes, dont deux grandes villes (Paris et Miami). Mais il sera également possible de débloquer diverses skins en jouant à plusieurs modes de jeu ; comme de la course-contre-la-montre, un mode de jeu infini et bien d’autres.

Snakeybus sera disponible sur PlayStation 4 le 31 mars 2020, et verra aussi le jour sur Nintendo Switch et Xbox One les 2 et 3 avril prochain.