SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à -75 % de remise avec les Économies d'août et le retour des Jeux à moins de 20 €

Depuis près d'un mois, le PlayStation Store propose l'opération Super promo d'été qui a été renouvelée en début de mois et qui prendra fin d'ici quelques heures. Forcément, Sony Interactive Entertainment n'allait pas laisser les joueurs sans en lancer de nouvelles, avec d'un côté les Économies d'août permettant d'économiser jusqu'à -75 % et de l'autre les traditionnels Jeux à moins de 20 €, qui vont toutes deux durer jusqu'au 31 août à 00h59.

Parmi les 1 969 de la première offre, nous retrouverons les éditions standard de Wo Long: Fallen Dynasty à 48,99 € et F1 2023 à 47,99 €, Dead Island 2 Gold Edition à 62,99 €, Borderlands 3 et ses DLC ou encore l'édition Ultime de Red Dead Redemption 2 à 29,99 €. La deuxième comporte elle 1 828 références dont une partie est partagée avec l'autre opération, à l'instar de Diablo Prime Evil Collection à 19,79 €, Kayak VR: Mirage à 19,19 € ou bien un Pack Hazelight réunissant It Takes Two et A Way Out pour 19,79 €. Bref, libre à vous de farfouiller pour dénicher ce qui vous convient, il y a clairement le choix !

Achat d'une carte PSN :