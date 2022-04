Sonic : 4 jeux originaux vont être retirés des plateformes de téléchargement, la faute à Sonic Origins

La volonté de préservation des grands classiques du jeu vidéo a ses limites et elles sont souvent liées à l'envie de refaire de l'argent sur leur dos. SEGA va ainsi retirer les portages de 4 épisodes originaux de la saga Sonic, alors qu'il s'apprête à les revendre compilés et améliorés dans Sonic Origins.



Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD vont en effet devenir indisponibles sur les plateformes de téléchargement à compter du 20 mai 2022, un mois avant la sortie de Sonic Origins prévue pour le 23 juin. D'ici là, vous pourrez toujours les acheter à l'unité et à prix doux, notamment sur Steam où ils sont proposés à 4,49 €, et vous pourrez bien évidemment les conserver même après leur retrait des devantures des vitrines virtuelles.

Il y aura quelques exceptions cependant : Sonic the Hedgehog et Sonic the Hedgehog 2 seront toujours disponibles sur Nintendo Switch par le biais de la gamme SEGA AGES, tandis que Sonic the Hedgehog 2 sera lui toujours proposé dans la section Mega Drive de l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Sinon, vous ne pourrez donc prochainement plus acheter séparément ces épisodes et il faudra croiser les doigts pour que le mode Classique de Sonic Origins ne dénature bien pas l'expérience originale...