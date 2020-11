SoulCalibur VI : Hwang et le DLC 14 viennent compléter le Season Pass 2, une arène et d'autres contenus gratuits dévoilés

Au début du mois, Bandai Namco nous teasait la venue du DLC 13 de SoulCalibur VI, devant ajouter le dernier combattant du Season Pass 2. Nous avions alors supposé qu'il pourrait s'agir de Hwang ou Algol. À l'occasion du SoulCalibur VI Online Challenge d'Europe de l'Ouest, l'éditeur en a profité pour dévoiler son identité. Alors, qui pour rejoindre Hilde, Haohmaru et Setsuka ? La parité sera respectée puisque c'est bien Hwang Seong-gyeong qui va faire son retour !

Son trailer d'annonce a été des plus soignés, nous le présentant jusqu'au bout comme une « âme inconnue », masquant son visage avec une apparence qui rappellerait presque le Chasseur de Bloodborne. Nightmare le démasque tout de même au final, pour une révélation avec style. Côté gameplay, il maniera l'épée Dark Thunder avec son propre style de combat combiné aux Six arts divins à base de sceaux. Nous pourrons le découvrir à partir du 2 décembre en plus du DLC 14, le Character Creation Set F, qui ajoutera des éléments de personnalisation populaires, avec encore une fois du Tekken au programme !

Et si vous ne souhaitez pas payer plus, la mise à jour du jeu donnera accès à une nouvelle arène, Motien Pass Ruins, au set de costume classique Seong Mi-na et à deux épisodes mettant en scène Mitsurugi et Nightmare. C'est presque Noël avant l'heure pour le coup.

Si jamais vous ne possédez pas encore SoulCalibur VI, il est vendu 17,78 € sur Amazon.