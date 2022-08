South of the Circle : l'indé narratif arrive à un prix rikiki sur PC et consoles aujourd'hui

Sorti initialement sur mobiles, South of the Circle est maintenant disponible sur PC et consoles depuis aujourd'hui. L'histoire de ce jeu narratif se déroule dans les années 60 en pleine Guerre froide, peu après la signature du traité sur l'Antarctique qui a posé des bases visant à éviter une guerre nucléaire entre la Russie et le monde occidental.

South a the Circle est épaulé par une charte graphique originale et réussie, des animations réalistes et surtout un casting hors norme pour un jeu de cette catégorie. Vous pourrez y entendre les voix d'Anton Lesser (Game of Thrones, Star Wars: Andor), Gwilym Lee (Bohemian Rhapsody), Olivia Vinall (The Woman in White), Richard Goulding (The Crown), Adrian Rawlins (Chernobyl) et Michael Fox (Downton Abbey). Impressionnant, non ? Luke Whittaker, directeur créatif du jeu a déclaré :

J'étais fasciné par la beauté surréaliste de l'Antarctique, en particulier dans les années 60, en raison de la faible technologie qui existait à l'époque. Nous avions un ami de la famille qui était là-bas à l'époque. Toutes ses photos étaient incroyablement inspirantes. Il pouvait nous raconter toutes ces histoires et certaines ont même été intégrées au jeu. Nous avons analysé ce qui arrive à une personne lorsqu'elle est éloignée de toutes les structures de leur quotidien. Que devenons-nous lorsque nous sommes séparés de toutes les institutions politiques et sociales ? C'était un excellent moyen d'explorer l'esprit d'une personne, car lorsque vous êtes dans un tel environnement, qu'avez-vous d'autre ?

Le jeu produit par 11 Bit Studios offre une expérience purement narrative de trois heures au travers des yeux de Peter, un professeur de l'université de Cambridge qui se remémore son passé alors qu'il essaye de survivre dans l'Antarctique après un crash d'avion. Ce sera pour lui, et pour nous, l'occasion de comprendre comment les pouvoirs politiques ont influencé sa vie et celle de son amoureuse Clara pour finalement se retrouver perdu au milieu de presque rien.

South of the Circle est disponible sur PC (Steam, GOG), Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PS4 au prix de 12,99 €. Des promotions de lancement sont annoncées sur toutes les plateformes.