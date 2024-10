Speedball : Rebellion ressuscite une vieille franchise de jeux de sport cyberpunk

Plus grand monde ne se souvient de Speedball, ces vieux jeux de sport cyberpunk développés par The Bitmap Brothers. Le premier opus a vu le jour en 1988 sur Amiga et Atari ST, avant d'être porté sur les autres plateformes de l'époque. Une suite a vu le jour, puis un jeu en 3D, mais depuis plus de 20 ans, il faut se contenter de portages. Jusqu'à aujourd'hui.

Rebellion Developments vient d'annoncer aujourd'hui Speedball, un reboot de la franchise. Ce nouveau titre nous plonge en 2138 pour participer à des matchs ultra-violents, mélangeant le handball et le football américain. Le gameplay promet d'être nerveux et les joueurs vont pouvoir se lancer dans des parties solo ou multijoueur, en ligne ou sur leur canapé en local. La date de sortie de Speedball est fixée au... 29 octobre 2024.

Oui, le jeu est déjà disponible sur Steam, en Early Access. Les développeurs s'attendent à ce que l'accès anticipé dure environ 12 mois, les joueurs espèrent évidemment un portage sur consoles après le passage en version 1.0. Des mises à jour sont prévues pour rajouter du contenu, des modes de jeu, des fonctionnalités comme de la gestion d'équipe et un système de draft, un matchmaking basé sur le niveau des joueurs (SBMM), des classements, des éléments cosmétiques et des arènes.

Les nostalgiques peuvent retrouver Speedball 2 HD à 9,19 € sur GOG.com.