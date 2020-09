Spiritfarer accusé de validisme, les développeurs s'excusent et vont mettre à jour le jeu

Attendu par les amateurs de jeux indépendants, Spiritfarer est un titre de gestion casual à la direction artistique léchée qui nous demande d'aider des morts à passer dans l'au-delà. Le titre est sorti sans annonce préalable à l'occasion du Nintendo Indie World du mois dernier, aussi bien sur Switch que sur PC, PS4 et Xbox One. Et il a beaucoup plu, lui qui affiche un joli 86/100 de la part de la presse et un très correct 7.7/10 du côté des joueurs sur Metacritic, tout le monde s'accordant sur sa justesse dans la vision de cette tragédie qu'est la mort et les beaux sentiments qu'il véhicule.

Pourtant, malgré la bonté qu'il véhicule, Spiritfarer a choqué une partie des joueurs. Il a en effet été accusé d'être validiste en mettant en scène un personnage en fauteuil roulant qui se plaint de sa condition, ce qui n'a pas été bien perçu par une partie de la communauté, et particulièrement chez certains joueurs invalides. Ce n'était bien évidemment pas du tout le but de Thunder Lotus Games, qui s'est expliqué et excusé via un message posté sur ses réseaux.

Aux joueurs de Spiritfarer , Il a été porté à notre attention qu'une partie de l'écriture de Spiritfarer est validiste, en particulier dans le cas de la description d'un personnage de son propre fauteuil roulant. Nous, les développeurs de Spiritfarer, aimerions présenter des excuses sincères et nous engageons à corriger le manque de sensibilité et de jugement dont nous avons fait preuve. Nous comprenons que nous avons involontairement perpétué des idées et un langage qui ont été traditionnellement utilisés pour exclure et discriminer les personnes handicapées, tout en renforçant les vues capacitistes de ce qu'elles devraient trouver autonomisant. Cela mine directement l'esprit d'empathie que nous voulions insuffler dans tous les aspects du jeu, et nous regrettons cet échec. Nous choisissons donc de saisir cela comme une opportunité nécessaire pour élargir nos perspectives collectives et d'utiliser cette sagesse pour corriger l'erreur. L'équipe narrative de Spiritfarer s'engage à réexaminer son travail avec cette perspective sur ce point ou tout autre mot similaire/parallèle qui va à l'encontre des valeurs inclusives autour desquelles nous avons construit notre entreprise, et de corriger cela si nécessaire. À tous ceux qui ont pu se sentir jugés ou importuns en jouant à notre jeu : nous sommes désolés. Nous allons le réparer et nous efforcerons de faire mieux à partir de maintenant. Merci pour votre soutien et votre compréhension.

Interrogés par Can I Play That?, les développeurs ont expliqué que leur vision originale était justement d'amener le personnage à se rendre compte que la mauvaise vision qu'il a de son fauteuil était due au regard extérieur et non à sa propre condition. Néanmoins, ils comprennent que leur écriture n'a pas forcément réussi à véhiculer cette idée, et que cela est peut-être dû à l'absence de personne touchée par le handicap dans leur petite équipe.



L'intention de l'auteur était que le personnage en vienne à comprendre que cette négativité vient de l'extérieur, de la façon dont ils ont été perçus après l'invalidité par les autres, plutôt que de voir le fauteuil lui-même ou le handicap comme le problème. Nous ne sommes pas convaincus que les mots tels qu'ils sont écrits communiquent efficacement cette intention. En bref, cela se lit comme une perspective capacitiste exprimée par une équipe d'écriture non handicapée/ayant des capacités différentes. Nous pensons que nous pouvons faire mieux.

La finalité, c'est donc que Spiritfarer va être mis à jour pour réécrire les textes liés à ce personnage, et éventuellement d'autres dialogues qui pourraient nuire à l'inclusion du jeu. Si vous aimez malgré tout le jeu et son univers, sa bande-son peut être achetée via Amazon Music.