Spray Paint Simulator fera l'inverse de PowerWash aussi sur PlayStation

Véritable phénomène particulièrement addictif et satisfaisant, PowerWash Simulator nous demande de nettoyer divers objets et bâtiments encrassés avec un pulvérisateur à haute pression. Whitethorn Games et North Star Video Games se sont sans doute inspirés du jeu de FuturLab (qui va avoir droit à une suite) pour imaginer Spray Paint Simulator.

Ici, il faudra recouvrir les surfaces avec un pistolet à peinture, un jeu qui semble tout aussi relaxant et satisfaisant que PowerWash Simulator. Déjà attendu sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One et dans le Game Pass, Spray Paint Simulator sortira également sur PlayStation 4 et PS5 en mai prochain. Vous pouvez découvrir la nouvelle bande-annonce de gameplay du jeu ci-dessus et une brève présentation juste ici :

Apportez de la couleur au monde dans Spray Paint Simulator ! Restaurez des surfaces usées avec une nouvelle couche de peinture et voyez-les reprendre vie. Utilisez votre outil de pulvérisation avec précision, couvrez chaque centimètre, et savourez la satisfaction d'une finition impeccable. Entrez dans Spatterville, où vous construirez votre propre entreprise de peinture en spray. Rencontrez les habitants en restaurant, réparant, masquant et peignant tout, des cuisines aux monuments locaux, jusqu'à un robot géant. Achetez de nouveaux outils et équipements, débloquez le mode Spray Libre, et transformez la ville.

En attendant la sortie de Spray Paint Simulator sur PC, PlayStation et Xbox le mois prochain, vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.