Square Enix London Mobile : le nouveau studio de Londres officiellement introduit, un jeu vidéo Avatar, Le Dernier Maître de l'Air en développement

Jusqu'à présent, le spécialiste des jeux mobiles chez Square Enix, c'était Square Enix Montréal, qui s'occupe actuellement de Hitman Sniper: The Shadows. Un nouvel acteur va désormais permettre à l'éditeur de diversifier son catalogue d'expérience à destination des tablettes et téléphones.

Nous apprenons aujourd'hui officiellement l'ouverture de Square Enix London Mobile, une société tournée vers les jeux iOS et Android, qui sera dirigée par Edward Perkins, Director of Mobile Publishing chez l'éditeur depuis 2017. Ce dernier déclare :



Chez Square Enix London Mobile, notre objectif est de faire bouger le monde par le jeu et pour ce faire, nous devons développer notre équipe avec encore plus de voix uniques, de variétés de perspectives et d'énergie créative. Nous avons d'excellents jeux en développement, un accès aux propriétés intellectuelles de Square Enix et des relations avec les plus grandes sociétés de divertissement au monde, mais nos employés seront l'avantage concurrentiel qui alimente notre succès aujourd'hui et à l'avenir.