Pourquoi pas le SSD 980 Pro de Samsung comme cadeau de Noël ?

Article sponsorisé par Boulanger

En tant que solution SSD au format M.2 (type 2280) avec compatibilité NVMe 1.3c et interface PCI Express 4.0 (PCIe Gen 4.0 x4), le Samsung 980 Pro est une référence de la marque. Il avait fait sensation lors de sa sortie en surfant sur les possibilités du PCIe 4.0.

Si ce SSD a pour vocation d'exploiter le potentiel du PCIe 4.0, il conserve néanmoins une rétrocompatibilité PCIe 3.0. Sa dénomination « Pro » ne le cantonne par ailleurs pas aux seuls professionnels. Le SSD 980 Pro de Samsung a en effet pour vocation de s'adapter à tous les usages, pour répondre aux besoins à la fois des professionnels et des particuliers, tant sur station de travail, PC que sur console de jeu.

Les performances de SSD 980 Pro de Samsung





Le disque SSD Samsung 980 Pro autorise une vitesse de lecture séquentielle de jusqu'à 7 000 Mo/s et une vitesse d'écriture séquentielle de jusqu'à 5 100 Mo/s. C'est ainsi un taux de transfert de données deux fois plus élevé que le PCIe 3.0 (et 12,7 fois plus rapide que les disques SSD SATA), tout en soulignant que la vitesse de lecture séquentielle théorique la plus élevée de PCIe 4.0 x4 (4 couloirs) est de 8 000 Mo/s.

En lecture et écriture aléatoire, les vitesses en nombre d'opérations d'I/O par seconde sont de 1 million. Évidemment, les performances affichées peuvent varier en fonction du matériel et de la configuration système en présence.

Équipé d'un contrôleur interne de Samsung (Elpis), le SSD 980 Pro s'appuie sur de la mémoire à technologie V-NAND dite à cellules multi-niveaux (MLC) 3 bits (type TLC V-NAND) et de la DRAM DDR4 pour le cache de 2 Go.

Une idée de cadeau de Noël





Le SSD 980 Pro utilise un revêtement en nickel sur le contrôleur et une étiquette de dissipation de la chaleur sur le disque. Toutefois, une version plus récente de la solution de stockage est proposée avec un dissipateur thermique intégré pour de mêmes caractéristiques. Il permettra des performances élevées tout en évitant des surchauffes.

Avec le dissipateur thermique, le SSD 980 Pro (M.2 2280) est dans un boîtier mince de 8,6 mm pour une compatibilité avec les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, ainsi que la console de jeu PlayStation 5 de Sony en répondant aux spécifications PCI-SIG D8.

Cet aspect peut par exemple faire du SSD 980 Pro de Samsung un cadeau de Noël idéal au pied du sapin, notamment pour accompagner la toujours très convoitée PS5 et pour étendre son espace de stockage. En soulignant que la vitesse de lecture séquentielle recommandée pour la PS5 avec un disque SSD M.2 NVMe compatible PCIe Gen 4.0 x4 est d'au moins 5500 Mo/s, le SSD 980 Pro est ainsi largement dans les clous.

Prix du SSD 980 Pro avec dissipateur thermique





Avec dissipateur thermique intégré, le SSD de Samsung est proposé dans deux capacités de 1 To et 2 To. Vous trouverez ainsi le SSD 980 Pro avec 1 To de stockage à 139,99 € chez Boulanger et la version avec 2 To à 269,99 €.

Le SSD 980 Pro bénéficie d'une garantie constructeur limitée de cinq ans ou garantie limitée de 600 TBW (TeraBytes Written ; téraoctets pouvant être écrits). Sa fiabilité MTBF (mean time between failures ; durée moyenne entre pannes) est de 1,5 million d'heures, autrement dit plus de 171 années (!), un gage de qualité.