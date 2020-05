Stadia : la manette désormais utilisable sans fil sur PC et sur davantage de mobiles

Vous pouvez depuis peu jouer sur Stadia sans avoir acheté la manette de Google, histoire de profiter du catalogue du service de cloud gaming Android ou sur PC via Chrome. Les possesseurs d'une Manette Stadia pouvaient eux l'utiliser sans fil sur mobiles compatibles ou sur un écran doté d'un Chromecast Ultra, mais pour jouer sur ordinateur personnel, il fallait obligatoirement qu'elle soit branché en USB-C.

Bonne nouvelle, Google vient enfin de mettre à jour son service pour que la Manette Stadia puisse être utilisée sans fil sur PC via Chrome. Vous devez avant cela associer votre appareil via la même méthode que pour les autres écrans, mais cela ne représente rien de compliqué, rassurez-vous.

Cette fonctionnalité s'accompagne d'un effet secondaire positif, à savoir que la Manette Stadia peut désormais être utilisée sans fil sur n'importe quel écran capable de faire tourner Chrome. Cela comprend tous les smartphones et tablettes où Chrome est disponible, iOS comme Android, et ouvre donc le champ des possibles bien au-delà des appareils mobiles supportant directement l'accessoire. Pour rappel, les manettes traditionnelles peuvent aussi être utilisés en filaire ou en Bluetooth via Chrome ou sur les téléphones compatibles : vous pouvez retrouver toutes les informations à ce sujet sur le site officiel.