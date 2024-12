Stage Fright : les créateurs d'Overcooked quittent la cuisine pour le mystère en coopération

Ghost Town Games a sans doute déjà brisé quelques amitiés avec Overcoocked!, des jeux coopératifs demandant de gérer une cuisine, de la préparation des plats au service. Le studio est de retour à l'occasion des Game Awards 2024 pour dévoiler son prochain jeu, qui sera un peu différent.

Stage Fright sera un jeu d'aventure coopératif à deux joueurs, qui nous demandera d'explorer et de résoudre des énigmes dans des escape rooms afin de lever le voile sur un antique mystère. Tout comme les jeux de Hazelight Studios, Stage Fright sera exclusivement jouable en multijoueur, local ou en ligne et nous fera incarner Drew, Blake et Charlie en suivant des paires de personnages pour des perspectives différentes.

Stage Fright n'a pas encore de date de sortie, il est attendu sur PC, via Steam. Chose à souligner, c'est Hello Games, le développeur de No Man's Sky, qui va éditer ce titre. Vous pouvez acheter la compilation Overcooked! All You Can Eat à partir de 22,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.