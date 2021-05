The King of Fighters XV : la Team Ikari fait son retour avec Ralf Jones et Clark Still dans un stage Metal Slug

Vous reprendrez bien une double dose de The King of Fighters XV cette semaine ? En effet, comme au début du mois, SNK a dévoilé ce jeudi non pas un, mais bien deux nouveaux combattants qui viennent rejoindre les rangs du jeu de combat, comme cela avait été le cas lors de l'annonce de Ryō Sakazaki et Robert Garcia. Les bras bien musclés sont donc de sortie avec Ralf Jones et Clark Still de la trilogie Ikari Warriors, apparus par la suite dans Metal Slug 6, ce qui explique sans doute l'arène du jour.

En effet, ces deux gaillards combattent ici dans le désert de cette autre licence phare du studio, avec notamment l'un des tanks emblématiques en fond. Ralf Jones est donc toujours doublé par Bunshū Shinoya tandis que c'est Tomo Kasaya qui a repris son rôle de Clark Still. Du reste, leurs styles de combat se ressemblent assez, mercenaires obligent, avec divers mouvements de lutte pour du corps à corps intense.

Et évidemment, après avoir diffusé la bande-annonce de Leona Heidern la semaine dernière, le retour du duo Ralf Jones et Clark Still signe donc la reformation de la Team Ikari comme dans le précédent épisode, ce qui ne surprendra donc pas grand monde.

Pour ne pas changer, KOF XV est simplement attendu cette année sur des plateformes toujours non spécifiées. En attendant de découvrir les prochains membres de son massif roster, vous pouvez vous amuser sur son prédécesseur The King of Fighters XIV Ultimate Edition, vendu 39,99 € sur Amazon.