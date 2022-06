Star Ocean: The Divine Force, une présentation du nouveau jeu de Square Enix en direct datée

Même si aucun signe n'annonçait la fin de la franchise, la révélation inattendue de Star Ocean: The Divine Force lors d'un State of Play en octobre dernier a pris tout le monde de court. Ce sixième épisode principal suivra encore une fois deux héros, Raymond et Laeticia, dans une aventure de science-fiction à travers l'espace.

Aucune nouvelle information sur le projet n'a en revanche été donnée depuis la première bande-annonce. Square Enix avait rassuré les fans récemment en déclarant qu'il reviendrait d'ici la fin juin et, bonne nouvelle, nous savons exactement quand. L'éditeur nous donne rendez-vous ce mercredi 29 juin à 13h00, heure française, pour un live japonais de 40 minutes appelé Star Ocean Program Special Edition, majoritairement consacré à The Divine Force.



L'émission sera commentée par le doubleur du protagoniste, Subaru Kimura, et introduira les 8 premières minutes de l'aventure de Raymond, des détails sur les systèmes de combats, 2 personnages inédits et plus encore. La date de sortie sera-t-elle lâchée au passage ? Affaire à suivre !