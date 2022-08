Star Ocean: The Divine Force présente Elena, Albaird et les mécaniques de jeu liées à D.U.M.A. en vidéos

Le planning de fin d'année de Square Enix sera chargé et comprendra notamment Star Ocean: The Divine Force, un sixième épisode numéroté (du moins au Japon) qui avait fait son retour médiatique fin juin, dévoilant alors sa date de sortie et tout un tas de détails, le tout accompagné de gameplay. Depuis, nous avons eu droit à deux vidéos présentant les deux personnages principaux, Raymond Lawrence et Laeticia Aucerius, notre aventure changeant en fonction de celui que nous choisirons au départ, selon son point de vue. Place à présent aux présentations de deux de leurs camarades.

Ils seront ainsi accompagnés d'Elena (Héléna à en croire la traduction française du titre de la vidéo) et Albaird Bergholm. Comme la fois précédente, nous vous proposons les séquences à la fois avec le doublage anglais et japonais.

Elena est membre d'équipage du vaisseau marchand Ydas et première lieutenante de Raymond. Elle gère le fonctionnement de la quasi-totalité du vaisseau et ses vastes connaissances et son attitude cool lui ont valu la confiance totale de Raymond et de l'équipage. Elena est constamment surprise par la propension de Raymond à l'insouciance, mais elle a tout de même une haute opinion de ses qualités de leader. Albaird Bergholm est un ami d'enfance de Laeticia, il la sert maintenant en tant que chevalier du royaume d'Aucerius. Il excelle dans la sémiomancie et le maniement du chakram. Sa forte loyauté envers Laeticia fait qu'il n'est jamais loin d'elle. Le bras gauche d'Albaird est couvert jusqu'au bout de ses doigts, et il fait parfois des gestes comme pour le protéger.

Par ailleurs, fin juillet, un deuxième « Rapport de mission » a introduit l'entité robotique D.U.M.A. et la mécanique d'Assaut cinétique. Cette forme de vie nous permettra notamment de nous déplacer à travers les zones de jeu, en plus de visiblement nous attirer des problèmes... Nous pourrons donc voler (même en ville), pourquoi pas pour aller dénicher des trésors, comme des gemmes servant à renforcer D.U.M.A., qui sera aussi capable de scanner le terrain à la recherche d'objets. Des attaques d'Assaut cinétique l'utiliseront de diverses manières, en nous propulsant à grande vitesse contre l'ennemi, lors des soins et même pour scanner les créatures. La vidéo introduit également l'attaque-surprise servant à entamer le combat sans avoir été repéré, la technique d'aveuglement et le radar d'agression.

Star Ocean: The Divine Force sortira le 27 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Il est déjà possible de le précommander sur Amazon au prix de 69,99 €.