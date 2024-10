Star Wars : un jeu immanquable pour les fans va être remastérisé

Aspyr Media aime beaucoup les jeux vidéo Star Wars, il développe des portages et des remasters depuis des années, pour le meilleur comme pour le pire. Star Wars: Bounty Hunter, Star Wars: Battlefront Classic Collection, Star Wars : Le Pouvoir de la Force, Star Wars: Knights of the Old Republic, Star Wars: Republic Commando ou encore Star Wars Episode I: Racer, Aspyr Media a touché à tout. Ou presque.

Cette semaine, Aspyr et Lucasfilm Games ont dévoilé une version remastérisée de Star Wars Episode I: Jedi Power Battles, un jeu d'action avec les Chevaliers Jedi de l'Épisode I : La Menace Fantôme, sorti à l'origine en 2000. Ce remaster bénéficiera de commandes modernisées, de 13 personnages et de tous les niveaux débloqués dès le début de la partie, des modes Versus et Training, ainsi que d'un multijoueur coopératif local à deux joueurs. Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Padmé, Panaka, Plo Koon, Adi Gallia, et Qui-Gon Jinn seront là, de même que Dark Maul, Ki-Adi Mundi, Rifle Droid, Staff Tusken Raider, Ishi Tib et Weequay, avec la possibilité de changer la couleur des sabres laser pour qu'ils correspondent enfin à celles du film.

La date de sortie de Star Wars Episode I: Jedi Power Battles est fixée au 23 janvier 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. En attendant le lancement, vous pouvez déjà acheter des cartes prépayées PSN sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.