Star Wars Jedi: Fallen Order, Lucasfilm voulait un jeu sans sabres laser ni Force

Star Wars Jedi: Fallen Order est sorti en novembre dernier, et c'est un vrai succès critique. Le titre d'EA Games et Respawn Entertainment a séduit les joueurs de par son univers et son gameplay, mais comme l'a dévoilé Stig Asmussen durant le podcast AIAS Game Maker, le jeu aurait pu être très différent.

Le directeur de Star Wars Jedi: Fallen Order a ainsi dévoilé qu'il a dû convaincre Lucasfilm de donner son feu vert au développement d'un titre axé sur la Force et les sabres laser. Non, la firme n'était à l'origine pas du tout partante pour un tel projet, préférant plutôt un jeu orienté sur le tir avec des blasters ou les chasseurs de prime. Certes, après les succès au cinéma de Rogue One: A Star Wars Story et sur Disney+ de The Mandalorian, une œuvre Star Wars sans sabres laser peut avoir son charme et son intérêt économique, mais à l'époque, la franchise rimait toujours avec la Force et les Jedi. Et c'était d'ailleurs ce que voulait faire Respawn et Stig Asmussen. Pour rappel, ce dernier a œuvré sur les God of War auparavant, des jeux d'action réputés :

Les Jedi sont le Saint Graal. Pour faire un jeu sur les Jedi, vous devez le mériter. Il y a eu un peu de va-et-vient, mais ils ont pu voir d'où je venais et ont dit : « Très bien, nous pouvons commencer à avoir une conversation sur la création d'un jeu sur les utilisateurs de la Force, mais pas sur les Jedi ». Et puis le jeu sort et son nom comprend le mot Jedi.

Grâce à Stig Asmussen et sa détermination, nous avons donc pu avoir un vrai jeu d'action avec un Jedi, cela faisait longtemps. Mais surtout, les fans ont de quoi grincer des dents, car si Lucasfilm voulait un jeu avec des chasseurs de prime et des blasters, eh bien, il y avait Star Wars 1313, annulé par Disney...

