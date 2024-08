Star Wars Outlaws : des notes positives dans les tests de la presse française ?

C'est la dernière ligne droite pour Star Wars Outlaws, le jeu d'Ubisoft et Massive Entertainment sera lancé à la fin de la semaine sur ordinateurs et consoles de dernière génération, mais la presse livre dès aujourd'hui son verdict. Du côté de nos confrères anglophones, les notes n'étaient pas très bonnes, mais la presse française a mieux apprécié ce titre.

Du côté de chez JeuxVideo.com, « on est en face du jeu vidéo Star Wars le plus immersif qu'on ait jamais vu », Gameblog affirme que « Star Wars Outlaws est à son meilleur un très bon jeu d’action-aventure et d’infiltration », mais « il manque pas mal de choses à Star Wars Outlaws pour qu'il soit considéré comme un grand jeu » selon JeuxActu. Le titre est quand même « le divertissement massif de cet été » pour IGN France, tandis que MGG indique que « les aventures de cette vaurienne en devenir sont riches et palpitantes ».

La date de sortie de Star Wars Outlaws est fixée au 30 août 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 69,99 € sur Amazon. Notre test complet arrivera dans les prochains jours sur GAMERGEN.COM.