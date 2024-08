Star Wars Outlaws : les tests sont là, la presse anglophone est très tiède

Ubisoft et Massive Entertainment lanceront dans quelques jours Star Wars Outlaws, un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert avec Kay Vess, une hors-la-loi qui s'embarque dans une mission périlleuse. En attendant le lancement, la presse spécialisée anglophone livre son verdict.

Les notes de Star Wars Outlaws sont moyennes, le jeu d'Ubisoft a des qualités, mais aussi pas mal de défauts. Kay Vess et son compagnon Nix sont attachants, les graphismes et les cinématiques sont à la hauteur des attentes, l'écriture des missions est soignée, le système de réputation est bien pensé et l'exploration est satisfaisante. Cependant, Star Wars Outlaws souffre d'un gameplay d'infiltration archaïque, de missions secondaires répétitives et de mécaniques de crochetage et de piratage frustrants.

La date de sortie de Star Wars Outlaws est fixée au 30 août 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 69,99 € sur Amazon. Notre test complet arrivera dans les prochains jours sur GAMERGEN.COM.