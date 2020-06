Star Wars: Squadrons, les commandants Lindon Javes et Terisa Kerrill, et les Escadrons Vanguard et Titan en détail

Star Wars: Squadrons nous a fait un beau déballage de son contenu en cette fin de semaine pour l'EA Play Live. Histoire du mode solo, modes multijoueurs, vaisseaux, décors et autres ont été détaillés par Motive Studios, pour le plus grand bonheur des fans du lore de la franchise.

Dans un second temps, un autre point a été abordé par StarWars.com, celui des personnages. Nous avons ainsi pu découvrir de nouveaux détails sur Lindon Javes, le commandant du Vanguard Squadron de la Nouvelle République, et Terisa Kerrill, la leader du Titan Squadron de l'Empire, les deux unités que nous dirigerons lors des batailles en ligne. Les deux protagonistes sont d'ailleurs à l'honneur d'images inédites à retrouver ci-dessus.

Lindon Javes

Pilote et instructeur expérimenté, Lindon Javes a gravi les échelons de la Rébellion après la destruction d'Alderaan en chassant les vaisseaux majeurs de l'Empire. Bien qu'il soit toujours un pilote de combat dans l'âme, Lindon a découvert qu'il avait un talent pour le commandement en coordonnant plusieurs missions réussies derrière les lignes impériales. Désormais, alors que la guerre galactique entre dans une nouvelle phase, Lindon a reçu le commandement de son propre escadron et une mission secrète pour la Nouvelle République.

Vanguard Squadron

L'Escadron Vanguard opère principalement dans le Secteur de Bormea, gérant des poches de résistance impériale et défendant des planètes clés de la Nouvelle République comme Chandrila et Brentaal IV. Il se spécialise dans les attaques rapide, les missions de sauvetage à haut risque et les embuscades dans les capitales impériales, selon la devise de leur escadron : « Sans peur jusqu'à la fin ». Récemment, Vanguard a été choisi pour s'attaquer à une mission secrète spéciale.

Terisa Kerrill

Terisa Kerrill a vécu en tant qu'orpheline affamée dans les rues de Coruscant, jusqu'à ce que l'Empire lui donne un sens à sa vie et un but parmi les étoiles. Depuis ses débuts en tant que pilote doué de TIE, Terisa a toujours considéré le service militaire impérial comme un chemin vers une vie meilleure et une opportunité de nettoyer les dernières traces de la décadence et de la corruption de l'ancienne République. Malgré sa jeunesse, Terisa montre un talent naturel pour le commandement, et sa loyauté inébranlable fait qu'elle défendra l'Empire jusqu'au bout.

Titan Squadron

L'Escadron Titan a une réputation dans tout l'Empire à la hauteur de sa devise officieuse : « Puissance implacable ». Les pilotes de Titan sont entraînés à mener de lourdes frappes contre les stations et les planètes ennemies, et à disperser des armadas hostiles devant les vaisseaux capitaux impériaux. Bien que leur nombre ait diminué depuis Endor, cela n'a fait que rendre les pilotes de Titan restants plus déterminés à écraser la Nouvelle République.