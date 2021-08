Stardock : customisez votre menu Démarrer sur Windows est désormais possible

Tout comme les précédentes éditions des programmes Start, Start 11 permet à ses utilisateurs de customiser leur menu Démarrer Windows et de restaurer certaines de ses anciennes fonctionnalités. La bêta du logiciel est d'ores et déjà disponible sur le site de l'entreprise américaine.

Un logiciel qui parait insolite, voire même pas très utile, mais ce n'évidemment pas le cas pour le CEO de Stardock, Brad Wardell :

Cette première bêta a pour but de retrouver des fonctionnalités du menu démarrer perdues avec l'arrivée de celui de Windows 11. Nous avons beaucoup de nouvelles fonctionnalités excitantes de prévues pour faire un menu Start pas uniquement plus accessible, mais également plus utiles pour les entreprises et les particuliers. Start 11 se développe en prenant en charge une multitude de nouveaux designs pour le menu démarrer avec des pages, des onglets, du minimalisme et des fonctionnalités inédites...