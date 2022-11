Starfield : repousser le jeu a été « la bonne chose à faire » selon Phil Spencer

Starfield est sans doute le jeu vidéo le plus attendu par des millions de joueurs, avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Le titre de Bethesda (The Elder Scrolls) nous emmènera dans l'espace pour une aventure qui promet déjà d'être passionnante, mais il se fait désirer depuis de longues années.

Un temps attendu le 11 novembre dernier, soit 11 ans tout pile après la sortie de The Elder Scrolls V: Skyrim, Starfield a finalement été repoussé à la première moitié de 2023, tout comme Redfall, un titre signé Arkane Austin. Un choix évidemment difficile pour Microsoft et Bethesda, mais Phil Spencer ne regrette rien. Dans un entretien avec The Verge, il est revenu sur ce sujet et affirme que repousser Starfield était la bonne décision pour tout le monde :

Nous avons fait l'expérience de sortir des jeux trop tôt, mais avec le recul, quand vous regardez un jeu comme Starfield, une nouvelle licence qui a pris tant de temps et tant d'investissements de la part de l'équipe, la décision de donner à cette équipe le temps de construire le jeu qu'ils veulent construire est la bonne chose à faire. Starfield et Redfall sont nos premiers grands jeux Xbox suite à l'arrivée de ZeniMax dans l'équipe, je voulais juste m'assurer que ces équipes avaient le sentiment qu'elles avaient le soutien qu'elles pouvaient obtenir de la part de Xbox, ressentir peut-être certains des avantages de faire partie d'une organisation plus grande qui a d'autres sources de revenus et d'autres choses qui pourraient être utiles.

Eh oui, Phil Spencer rappelle que Starfield et Redfall seront les premiers très gros jeux de la famille Bethesda conçus au sein de Microsoft (même si le premier est en développement depuis bien avant le rachat), pas question de rater leurs lancements, que ce soit vis-à-vis des joueurs ou des investisseurs. Les deux jeux sont attendus l'année prochaine sur PC et Xbox Series X|S, ils seront bien évidemment inclus dès leur lancement dans le Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € pour trois mois.