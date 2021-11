Stars of Blood : les artworks du jeu de piraterie spatial abandonné par Valve dévoilés

Valve est connu pour ne pas développer beaucoup de jeux vidéo. Mais bien évidemment, en interne, de nombreux concepts sont testés, certains s'arrêtent tôt, d'autres passent quand même un peu de temps en production, mais les joueurs en sont rarement informés. Pourtant, en 2012, Gabe Newell mentionnait Stars of Blood, un jeu avec des pirates de l'espace qui avait déjà été annulé à l'époque.

Eh bien, près de 10 ans plus tard, il refait parler de lui ! Des artworks de Stars of Blood sont en effet apparus sur la Toile. Ils viennent du site valvearchive.com et étaient bien cachés dans cette base de données depuis plus d'un an, mais ont fait surface grâce à un internaute, Obscure Game Aesthetics. Nous pouvons y découvrir d'immenses villes avec de très hauts bâtiments à l'ambiance futuriste, presque cyberpunk, mais également un désert aride avec d'étonnantes constructions. D'après certaines rumeurs, le titre aurait notamment mis en scène le Cartel, l'organisation extraterrestre au cœur des jeux Half-Life.

Mais nous ne verrons sans doute jamais Stars of Blood, abandonné il y a de longues années. C'est une habitude chez Valve, avec par exemple Half-Life 2: Episode 4 (Return to Ravenholm) par Arkane Sttudios. Plus récemment, il a mis en pause le développement d'In the Valley of Gods, le scénariste Sean Vanaman de Campo Santo ayant notamment rejoint l'équipe de Half-Life: Alyx, mais rien ne dit que le développement a repris depuis.