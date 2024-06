Steam : une Pile de la Honte avec 19 milliards de dollars de jeux jamais lancés, vraiment ?

C'est devenu un running gag auprès des joueurs PC depuis des années, surtout en période de soldes : de nombreux jeux sont achetés sur Steam sans jamais être lancés. Nous avons tous au moins un titre dans notre bibliothèque, acheté en promotion et qui attend sagement d'être lancé. Mais PCGamesN et SteamIDFinder se sont penchés sur le sujet, dévoilant un terrifiant chiffre.

19 milliards de dollars. C'est la valeur des jeux vidéo achetés sur Steam qui n'ont jamais été lancées, d'après SteamIDFinder, soit l'équivalent du PIB du Nicaragua, du Niger, du Tchad ou de Maurice. Un énorme chiffre, nommé Pile of Shame (Pile de la Honte) qui soulève un tas de questions sur le marché du jeu vidéo, où l'achat devient plus important que le jeu en lui-même, mais la méthodologie de SteamIDFinder pose problème. Le site se base sur les données de 73 millions de profils Steam publiques, soit 10 % des comptes seulement. En multipliant la Pile de la Honte par 10, il obtient le chiffre de 19 milliards de dollars, trop imprécis.

Par ailleurs, la base de données se base sur le prix de vente actuelle des jeux sur Steam, sans prendre en compte le prix d'achat pendant des soldes ou dans des bundles, faussant totalement le calcul. Dans notre cas, le jeu le plus cher jamais lancé est Dead or Alive 6, d'une valeur de 59,99 $. Nous n'avons aucun souvenir d'avoir acheté le jeu, soit SteamIDFinder prend en compte la version Core free-to-play, soit la copie vient d'un bundle acheté pour une bouchée de pain. Enfin, comme le rappelle Ars Technica, pour qu'un jeu soit considéré comme ayant été lancé, il faut y avoir joué après mars 2009, via le client et non l'exécutable (utilisé pour les mods notamment). Notre compte Steam a été créé en 2006, certains vieux titres comme Condemned: Criminal Origins n'ont en effet pas été lancés depuis 2009, apparaissant dans la Pile de la Honte (à 19,99 $, alors que nous avions acheté le jeu en boîte pour moins de 5 € à l'époque). En tout cas, jamais nous n'avons acheté ces titres aux prix indiqués :

Notre bibliothèque Steam est ainsi évaluée à 5 623 $, pour 1 741 $ de jeux jamais lancés, c'est totalement faux. Vous pouvez faire le test avec votre compte directement sur le site. L'outil est intéressant, il est vrai que de trop nombreux jeux sont achetés puis prennent la poussière dans les bibliothèques virtuelles, mais le chiffre de 19 milliards de dollars est très certainement surévalué.

