Steam : les Soldes d'automne 2024 et les Steam Awards sont lancés

Comme chaque année à la période de Thanksgiving, Valve lance les Soldes d'automne sur Steam. Des milliers de jeux sont à prix réduits pendant quelques jours seulement, c'est l'occasion d'épurer sa liste de souhaits, mais les joueurs ont un autre intérêt à se rendre sur la plateforme : les Steam Awards 2024 sont lancés.

Les joueurs ont invité à nommer les jeux qui les ont marqués cette année dans 11 catégories différentes, à savoir Jeu de l'année, Jeu VR de l'année, Amour indéfectible, Meilleur jeu sur Steam Deck, C'est mieux à plusieurs, Style visuel d'exception, Gameplay le plus innovant, Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité, Meilleure bande-son, Jeu exceptionnel riche en récits et Moment de détente. En nommant des jeux, vous obtiendrez un badge pour votre profil Steam. Vous avez jusqu'au 4 décembre prochain pour nommer vos jeux préférés, après quoi il faudra attendre les Soldes d'hiver pour découvrir les finalistes, puis le 31 décembre pour connaître les gagnants.

Pour en revenir aux Soldes d'automne 2024, il y a de quoi faire, avec par exemple des réductions sur Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Dark Souls III, Manor Lords, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops 6, Hades II, Frostpunk 2, Hitman: World of Assassination, Sins of a Solar Empire II, Ghost of Tsushima: Director's Cut, Total War: Warhammer III ou encore Satisfactory. Les Soldes d'automne 2024 sont disponibles jusqu'au 4 décembre prochain.

Vous pouvez également retrouver des jeux en promotion toute l'année sur Gamesplanet.