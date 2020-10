Stories Untold : le jeu narratif annoncé sur PS4 et Xbox One, avec une sortie imminente

En février 2017, No Code sortait un jeu pour le moins atypique, Stories Untold, sorte de mélange entre l'aventure textuelle, l'horreur psychologique, le point & click et l'enquête. Un titre qui a rencontré un joli succès sur PC, un portage est sorti en début d'année sur Switch, et le jeu va arriver très, très prochainement sur PlayStation 4 et Xbox One.

Eh oui, comme l'ont annoncé Devolver Digital et No Code aujourd'hui, au travers d'une courte bande-annonce à retrouver ci-dessus, Stories Untold va sortir sur PS4 et Xbox One le 27 octobre 2020, soit demain. Il s'agira d'un simple portage, avec les quatre mêmes histoires au gameplay unique, le tout dans une ambiance rétro des années 80.

Rendez-vous demain pour découvrir Stories Untold sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, vous pouvez déjà acheter une carte PSN de 10 € sur Amazon.fr.