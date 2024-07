Stormgate : le RTS free-to-play par des anciens de Blizzard lancé en vidéo, mais il faut payer

Le jeune studio Frost Giant Studios s'apprête à lancer dans quelques jours Stormgate, un jeu de stratégie en temps réel dans la lignée des StarCraft et Warcraft. Il faut dire que le studio a été fondé par Tim Morten et Tim Campbell, deux vétérans de Blizzard Entertainment. Des noms qui rassurent les joueurs, Stormgate a récolté plus de 2,38 millions de dollars lors de sa campagne de financement participatif sur Kickstarter.

Stormgate sera disponible en free-to-play à partir du 13 août prochain, dans une version en accès anticipé, mais il est déjà possible d'y jouer... à condition de passer à la caisse. Frost Giant Studios lance aujourd'hui la version preview de l'early access du RTS, accessible aux participants de la bêta fermée, aux backers et aux joueurs qui ont précommandé un pack Early Access sur Steam, vendus entre 24,99 et 59,99 €. Un accès anticipé de deux semaines pour se familiariser avec les mécaniques de gameplay, les développeurs en profitent pour faire le point sur leur jeu :

Créé par des vétérans de l’industrie derrière des titres aussi illustres que StarCraft II et Warcraft III, Stormgate est une déclaration d’amour au genre du RTS. Dans un univers futuriste post-apocalyptique teinté de fantasy, Stormgate vous met au défi de bâtir et diriger une armée dans des batailles épiques et hautement tactiques. L’Accès Anticipé inclut les trois factions, au gameplay radicalement différent, qui luttent pour le contrôle de la planète. Les vaillants Humains de l’avant-garde, la démoniaque Légion Infernale et les techno-évangélistes de la Céleste Armada : vous trouverez forcément une armée que vous aimerez jouer. Stormgate préserve le gameplay classique du RTS tout en introduisant des innovations modernes pour le rendre plus accessible. Le BuddyBot assiste les joueurs et joueuses de tout niveau, en les aidant à gérer l’économie du jeu et la construction de base pour leur permettre de profiter pleinement des subtilités du gameplay sans avoir le niveau d’actions par minute (APM) des professionnels. Le contrôle de groupes automatisé et le panneau de macro rapide simplifie les inputs, baissant le plancher de skill nécessaire sans affecter le plafond. Stormgate offre quatre modes principaux : Campagne : explorez une histoire évolutive, avec trois missions gratuites et d’autres disponibles à l’achat.

: explorez une histoire évolutive, avec trois missions gratuites et d’autres disponibles à l’achat. Compétitif : lancez vous dans des matchs classés en 1 contre 1. Un mode Héros en 3 contre 3 sera disponible plus tard.

: lancez vous dans des matchs classés en 1 contre 1. Un mode Héros en 3 contre 3 sera disponible plus tard. Cooperatif : contrôlez de puissants Héros et faites équipe dans des matchs à 3 contre l’IA sur des cartes aux objectifs uniques.

: contrôlez de puissants Héros et faites équipe dans des matchs à 3 contre l’IA sur des cartes aux objectifs uniques. Matchs Custom : défiez d’autres joueurs en 1v1, 2v2 ou laissez-vous tenter par le mode Turf War de type MOBA (l’éditeur sortira plus tard durant l’Accès Anticipé)

Concernant le modèle économique free-to-play de Stormgate, Frost Giant Studios explique :

À partir du 13 août, chaque mode de jeu de Stormgate sera jouable gratuitement, dont un prologue constitué de trois missions de campagne, des matchs classés en 1 contre 1, de la coopération à 3 contre l’IA et les matchs Custom. Tous les Héros seront gratuits jusqu’au niveau 5 et Blockade, un Héros de l’Avant-garde, sera entièrement gratuit jusqu’au niveau maximum. Pour soutenir le développement en cours, il est possible d’acquérir de nouveaux chapitres de la campagne, de débloquer la progression des Héros ou encore d’adopter des compagnons de soutien adorables comme le Jerboa Supporter. Stormgate s’engage à faire preuve d’équité et de transparence vis-à-vis de son modèle économique. Plutôt que de bloquer des contenus derrière des mécaniques de grind abrutissantes (ou pire, de vendre des avantages compétitifs), nous nous engageons à respecter les principes de fair play et d’éviter le pay to win à tout prix.

